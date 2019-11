Os Guns N' Roses atuaram em Las Vegas, para aqueles que foram os últimos concertos da digressão "Not In This Lifetime...", que voltou a juntar no mesmo palco Axl Rose, Slash e Duff McKagan.

No concerto de sexta-feira, 1 de novembro, o vocalista passou por um momento embaraçoso, ao cair aparatosamente no palco enquanto cantava 'Knockin' On Heaven's Door'.

Após a queda, Axl pegou no seu chapéu e, com um pano, procurou limpar a zona onde havia caído, enquanto a banda tocava normalmente. Veja o momento: