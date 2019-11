Os My Chemical Romance admitiram ter ficado incrédulos com a reação dos fãs à sua reunião, seis anos após terem colocado um ponto final na carreira.

"A felicidade que vivemos ao longo dos últimos dois dias é inacreditável", escreveu a banda norte-americana no Instagram. "Obrigado pelas boas-vindas, do fundo dos nossos corações. Não estávamos à espera disto".

Recorde-se que os My Chemical Romance irão dar o seu primeiro concerto desde 2012 no dia 20 de dezembro, no Shrine Expo Hall, em Los Angeles.

Os bilhetes para o espetáculo foram colocados à venda no passado dia 1 e foram vendidos no espaço de poucos minutos, levando ao júbilo os fãs que conseguiram uma entrada e ao desespero aqueles que não chegaram a tempo.