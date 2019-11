O website Guitar Player partilhou uma lista com nove canções rock clássicas, nas quais se escutam apenas as guitarras, de forma isolada.

Desta lista fazem parte nomes como Noel Gallagher, Eddie Van Halen, Jimmy Page ou Pete Townshend que, graças às novas tecnologias, podem agora ser ouvidos em todo o seu esplendor.

Ouça aqui:

Pete Townshend - The Who, 'Behind Blue Eyes'

Eddie Van Halen - Van Halen, 'Mean Street'

Billy Gibbons - ZZ Top, 'La Grange'

Noel Gallagher - Oasis, 'Wonderwall'

Jimmy Page - Led Zeppelin, 'Ramble On'

Ritchie Blackmore - Deep Purple, 'Highway Star'

George Harrison - John Lennon, 'How Do You Sleep?'

Jimmy Page - Led Zeppelin, 'Whole Lotta Love'

Andy Summers - The Police, 'Every Breath You Take'