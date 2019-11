Durante uma aparição em "Carpool Karaoke", do comediante James Corden, Kanye West disse acreditar que o reembolso que recebeu este ano do IRS é "uma prenda de Deus".

"Deus está a usar-me para se exibir. No ano passado, ganhei 115 milhões de dólares e acabei com 35 milhões de dólares em dívida. Este ano, tive um retorno de 68 milhões com os meus impostos", revelou.



"As pessoas precisam de ouvir a história de alguém que se viu atolado em dívidas pelo sistema, falar destes números agora que estão ao serviço de Cristo", continuou.

A realidade, porém, é menos divina: o rapper limitou-se a beneficiar dos cortes nos impostos feitos aos mais ricos por parte do atual presidente dos EUA, Donald Trump - que tem em Kanye um apoiante.

Veja o episódio: