Existe tal coisa como uma "sobredose" de Ed Sheeran? O agente do músico diz que sim - e que este, e a sua equipa, estão conscientes disso.

Em entrevista à BBC, Stuart Camp, manager do músico desde 2011, admitiu que os fãs de música se podem "fartar" de Ed Sheeran. "Não quero nunca que alguém se aborreça com ele. Visto que ele está no topo das tabelas, provavelmente não estão aborrecidos", disse.

"Estamos conscientes de que não podemos exagerar. Mas estamos há dez anos nisto, onde realmente exagerámos, e ninguém parece ter-se fartado. Mas temos a consciência de que pode vir a existir 'demasiado' Ed Sheeran", continuou.

"Era bom que existisse mais rotatividade no topo das tabelas. Olhas para aquilo e pensas 'bem, foste número um durante cinco semanas. Por favor vai-te embora'".

"Os grandes nomes que lá chegam ficam presos. Não sei se dará para alterar a forma como os streams estão a ser calculados", rematou.