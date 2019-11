Billy Corgan anunciou o lançamento de um novo álbum, o sucessor de Ogilala, editado em 2017.

Intitulado Cotillions, aquele que será o terceiro disco a solo do líder dos Smashing Pumpkins conterá, ao todo, 17 faixas e será editado a 22 de novembro através da sua própria editora, a Martha's Music.

O anúncio do novo disco foi feito através de um comunicado no instagram, onde o músico partilhou, também, a capa do mesmo. Cotillions, explicou, "vem do coração".



"Vivemos num mundo diferente hoje em dia, onde um artista pode falar diretamente convosco sem que o filtro dos média vos molde o coração e as opiniões ainda antes de terem tido a hipótese de decidir se esta música vos fala", continuou. "E este álbum vem completamente do coração".

Corgan acrescentou, também, que os Smashing Pumpkins irão em breve lançar um outro disco, que sucederá a Shiny and oh so Bright...", de 2018. Confira aqui a capa e o alinhamento de Cotillions:

01 ‘To Scatter One’s Own’

02 ‘Hard Times’

03 ‘Jubilee’

04 ‘Fragile, The Spark’

05 ‘Cotillions’

06 ‘Faithless Darlin’’

07 ‘Colosseum’

08 ‘Martinets’

09 ‘Buffalo Boys’

10 ‘Dancehall’

11 ‘Cri de Coeur’

12 ‘Like Lambs’

13 ‘Rider’

14 ‘Apologia’

15 ‘Neptulius’

16 ‘6+7’

17 ‘Anon’