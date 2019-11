Thom Yorke, que este ano lançou o álbum a solo “Anima”, deu uma entrevista reveladora ao New York Times. Nesta conversa com o jornal norte-americano, o britânico abordou o seu percurso com os Radiohead e também aspetos mais pessoais. Eis alguns das afirmações mais fortes da entrevista:

1. Sobre o lugar das mensagens politizadas na música atual: “A boa música sempre foi uma forma de rebelião, quer sejam os Beatles ou os Public Enemy. Todos os bons artistas têm esse elemento. Para poderem mudar as coisas, as pessoas precisam de uma linguagem para se expressarem, seja a música, a arte, a literatura ou o jornalismo”.

2. Thom Yorke continua a opôr-se às plataformas de streaming: “Se ignorarmos o facto de os artistas não serem pagos e terem as suas carreiras destruídas, ter acesso a tanta música podia ser uma coisa maravilhosa”.

3. Quando lançaram “In Rainbows” sem preço certo, os Radiohead tinham uma só mensagem: “quisemos dizer que acreditamos que as pessoas valorizam a música e que irão sempre precisar dela, que a música não serve só para encher o disco rígido no telefone. Mesmo agora, que a música dos Radiohead está cada vez mais esquisita, ainda há pessoas que têm experiências profundas com ela”.

4. Thom Yorke lida melhor com a fama hoje do que há 20 anos. “Em boa parte, devo-o à minha companheira, Dajana. Ela é de Itália, onde eu sou bastante conhecido. Nas ruas de Roma, muita gente vem ter comigo. Às zonas hipster de Roma não posso ir, sequer. Mas a Dajana disse-me: 'não tens de enxotar as pessoas. Espera um pouco para ver o que acontece'. Ela ensinou-me a não desprezar tanto a atenção que me dão”.

5. Durante muito tempo, Thom Yorke sofreu de “síndrome de impostor. Era extremamente crítico de mim mesmo e pensava em demasia sobre tudo, de forma a não cair do pedestal. Era um bocado extremista: desaparecia durante meses, ia passear para as falésias”.

6. Thom Yorke é fã dos Idles, sentindo-se “influenciado” pela banda britânica, tal como por música de Terry Riley que ainda não conhecia ou pela cantora siciliana Rosa Balistreri (1927 - 1990).

7. Tocando juntos desde “os 16 ou 17”, os Radiohead comunicam “por telepatia. Nunca vamos encontrar isso com outros músicos. Essa familiaridade é boa, mas às vezes também pode ser má. Como qualquer família, formamos hábitos. O desafio é tentar quebrá-los, o que não é fácil”.