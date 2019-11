Após o sucesso de "Bohemian Rhapsody", o produtor Graham King já tem um outro projeto em mãos: uma biopic sobre os Bee Gees.

Segundo o website Deadline, o produtor já terá acordado o filme com a Paramount e a Sister. A Paramount já terá mesmo adquirido os direitos das canções dos Bee Gees, para uso no filme.

Para já, ainda não existe um guião ou elenco, presumindo-se que o filme aborde toda a história da carreira dos Bee Gees, desde a sua formação no final dos anos 50 até ao sucesso mundial nos anos 70, com a banda-sonora de "Saturday Night Fever".

Dos três irmãos que compunham a banda - Robin, Maurice e Barry Gibb - apenas Barry continua vivo e no ativo: em 2017, atuou a solo no festival de Glastonbury, com os velhos clássicos dos Bee Gees.