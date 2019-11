Os My Chemical Romance anunciaram esta quinta-feira um concerto de reunião. A banda de Gerard Way irá voltar aos palcos no dia 20 de dezembro, no Shrine Expo Hall, em Los Angeles.

Há muito que se falava numa eventual reunião dos My Chemical Romance, e este ano houve até rumores nesse sentido, nunca confirmados pela banda.

Juntamente com o anúncio da reunião, os My Chemical Romance criaram, também, uma conta oficial no Instagram, onde partilharam um novo logótipo. Neste, podem ler-se as palavras "clareza", "coragem", "sacrifício" e "devoção".

Os My Chemical Romance colocaram um ponto final na sua carreira em 2013, após terem lançado quatro álbuns de estúdio, um dos quais o aclamado "The Black Parade" (2006).

Desde o fim da banda que os seus elementos se têm dedicado a vários projetos paralelos, com o vocalista Gerard Way a dedicar-se à banda-desenhada.