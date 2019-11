Dua Lipa divulgou um novo single, o primeiro avanço para o seu segundo álbum de estúdio.

O tema tem como título 'Don't Start Now' e é descrito pela cantora britânica como "pura adrenalina". "Escolhi lançar primeiro esta canção para poder encerrar um capítulo da minha vida e começar outro", explicou.

Ainda não existem mais detalhes acerca do novo álbum de Dua Lipa, mas sabe-se - e 'Don't Start Now' confirma-o - que este terá uma sonoridade mais próxima do disco.

Ouça aqui o novo single de Dua Lipa: