Dave Grohl será um dos próximos convidados do programa infantil "Ryan's Mystery Playdate", do Nickelodeon.

Um vídeo divulgado pelo canal mostra o líder dos Foo Fighters a brincar alegremente com o protagonista Ryan Kaji, YouTuber de apenas 7 anos, e com várias outras crianças, uma das quais aparenta ser a própria filha do músico.

"Olá, sou o Dave Grohl", afirma. "Sou uma estrela rock, mas isto é muito melhor. A minha filha vê o programa constantemente, por isso é como conhecer uma estrela rock a sério, o Ryan".

"É importante que as crianças aprendam sobre música, e aprendam a tocar um instrumento. Mas o melhor é juntarem-se aos vossos amigos e tocarem uma canção", remata.



Veja o vídeo: