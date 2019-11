James Corden divulgou esta semana um novo episódio de "Carpool Karaoke", com um twist: a ação desenrolou-se não num carro, mas num avião.

O "culpado" foi Kanye West, que após anos de insistência por parte do comediante acedeu por fim a participar num episódio da famosa série.

O rapper, que se encontra a promover o seu novo álbum, "Jesus Is King", fez-se acompanhar pelo seu próprio coro gospel, interpretando versões de 'Jesus Walks' e de 'Back to Life', dos Soul II Soul.

Não só isso, como voltou a expressar aquilo que a religião tem feito por si, afirmando que Deus motivou-o a "começar uma igreja em Calabasas" e levando Corden a cantar sobre o divino.

"Deus está a usar-me para se armar. No ano passado, ganhei 115 milhões de dólares e acabei com 35 milhões de dólares em dívida. Este ano, tive um retorno de 68 milhões com os meus impostos", conta Kanye.

Veja aqui o episódio: