A Everything Is New, promotora do festival, anunciou que os Two Door Cinema Club vão estar na próxima edição do NOS Alive, subindo ao palco NOS a 11 de julho.

A banda irlandesa publicou o álbum False Alarm em junho.



Os Two Door Cinema Club juntam-se assim a Billie Eilish, Taylor Swift, Da Weasel e Caribou.​​​​​​