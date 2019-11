O website Blabbermouth, um dos mais conhecidos websites noticiosos sobre o mundo do metal (a operar há 18 anos), noticiou o dueto entre os Trivium e Toy, apelidando-o de "lendário" e "clássico".

A gravação de estúdio deste dueto teve a sua estreia esta terça-feira, no programa Alta Tensão, da Antena 3.

Os Trivium e Toy conheceram-se após o vocalista da banda, Matt Heafy, ter partilhado na plataforma Twitch uma versão de 'Coração Não Tem Idade (Vou Beijar)', êxito do cantor português.

Já este ano, Toy juntou-se à banda em palco, no VOA - Heavy Rock Festival, para cantar 'Until the World Goes Cold'.

Nos comentários à notícia do Blabbermouth, é possível perceber que os fãs dos Trivium aprovam este encontro entre dois "gigantes". Há até quem diga que a banda "devia despedir o Matt e contratar este tipo", referindo-se a Toy.