Thom Yorke tem um novo vídeo. O líder dos Radiohead divulgou uma curta para 'Last I Heard (...He Was Circling The Drain)', tema presente em "ANIMA", o seu novo álbum a solo.

O vídeo foi montado pelos estúdios Art Camp, de Brooklyn, e a ação desenrola-se "num mundo de sonho, inspirado por fragmentos da imaginação do Thom Yorke e do Stanley Donwood", seu colaborador habitual, conforme se pode ler em comunicado.

"O Thom partilhou connosco uma lista de visões, imagens desconectadas, dos seus sonhos. Nós expandimo-la com as visões de todos quantos estavam na equipa de vídeo".

O vídeo é composto por mais de 3 mil frames ilustrados à mão, e terá sido "refeito dezenas de vezes, o que foi estressante, mas também belo", explica a Art Camp. Veja aqui: