A atriz Lucy Boynton, que interpretou Mary Austin, namorada de Freddie Mercury, em "Bohemian Rhapsody", irá em breve desempenhar o papel de uma outra grande estrela da música no cinema.

Lucy foi a escolhida para dar corpo, no grande ecrã, a Marianne Faithfull, numa nova biopic que deverá iniciar as filmagens no próximo ano.

Não foram para já revelados mais detalhes acerca deste projeto, mas sabe-se que Lucy também será produtora executiva do mesmo.

Da biopic deverá fazer parte não só a carreira de Marianne Faithfull, mas também as suas relações amorosas com nomes como Mick Jagger.

Em 2009, a artista afirmou que a dada altura iria ser realizado um filme sobre a sua vida, o que até esteve prestes a acontecer.

À altura, foi elaborado um guião baseado na sua autobiografia, que Marianne acabou por rejeitar por incluir cenas que não havia escrito.

"Não sabia que podiam fazer isso. Desde então que me tornei muito mais protetora", disse. "Mas se eu gostar muito do realizador e do guião, deixo que façam o filme".