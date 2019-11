Os Ugly Kid Joe estão confirmados no Tattoo Rock Fest, evento que reúne profissionais e amantes de arte corporal de todo o mundo. O espetáculo da banda californiana, agendado para 1 de dezembro, é o único do festival que tem lugar na Altice Arena, estando os outros espetáculos escalados para a Sala Tejo, no mesmo espaço do Parque das Nações, em Lisboa.

Famosa por canções como 'Everything About You' e 'Cats in the Cradle' (uma versão da composição folk de 1974), a banda de Whitfield Crane deu-se a conhecer em 1992 com o álbum de hard rock "America's Least Wanted". Atuou pela primeira vez em Portugal logo em 1993, no Dramático de Cascais, tendo regressado dois anos depois para a primeira parte dos Bon Jovi no Estádio José de Alvalade. A última vinda data de 2018, no Festival do Crato.

Este é o concerto que encerra a segunda edição do festival, que se realiza nos dias 29 e 30 de novembro e 1 de dezembro. Entre os nomes confirmados estão ainda os da banda punk hardcore nova-iorquina Madball, e os Carnivore A.D., que assim se estrearão em Portugal. O coletivo britânico The Fuel Girls também marcará presença, com um espetáculo de fogo e de expressão corporal.

O festival irá contar com uma área exclusivamente dedicada ao body piercing, e ainda com workshops para profissionais e espetáculos musicais.

Os bilhetes encontram-se à venda nos locais habituais, a preços que vão dos 10 euros (diário) aos 25 euros (passe de 3 dias). Os valores são, contudo, diferentes caso se deseje incluir o concerto dos Ugly Kid Joe: o bilhete para domingo (1 de dezembro) custa 26 euros, enquanto o passe para os 3 dias ascende aos 40. Estes bilhetes estão à venda a partir de 31 de outubro.