Depois de colaborarem ao vivo no VOA Festival, em Lisboa, este ano, agora os Trivium e Toy juntaram-se em estúdio.

A versão de 'Coração Não Tem Idade (Vou Beijar)', cantada pelo português e pela banda metal da Flórida, pode ser ouvida aqui:

Os Trivium e Toy conheceram-se depois de o vocalista da banda, Matt Heafy, ter partilhado na net, em 2018, uma versão do êxito do cantor português.

Este ano, Toy juntou-se à banda em palco, no VOA Festival, cantando 'Until the World Goes Cold'.

A versão conjunta de 'Coração Não Tem Idade (Vou Beijar)' teve estreia ontem à noite, no programa Alta Tensão, de António Freitas na Antena 3.

Em entrevista àquele programa, Matt Heafy considerou que esta colaboração tem sido “inesperada e incrível, desde o começo”, salientando o facto de a versão ter sido divulgada “na rádio portuguesa e nas notícias do país” e a “loucura tipo motim” que a aparição de Toy no festival causou.

“Esta versão, tal como o original, faz-te sentir bem. Quer falemos português ou não, ao segundo refrão já estamos a cantar e a dançar. Temos orgulho de chamar amigo ao Toy e mal podemos esperar por voltar a cantar juntos ao vivo”, disse ainda Matt Heafy, não pondo de parte uma nova colaboração com o português.