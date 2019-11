Thom Yorke deu uma entrevista ao New York Times, na qual revelou o que lhe passou pela alma aquando da morte de Rachel Owen, sua ex-companheira e mãe dos seus dois filhos.

O casal esteve junto durante 23 anos, até se separar, de forma amigável, em 2015. Em 2016, e com apenas 48 anos, Owen faleceu após uma batalha contra um cancro.

"Foi difícil trabalhar após o que aconteceu", afirmou. "Deus abençoe o Nigel [Godrich, produtor] e os outros por me incitarem, gentilmente, a trabalhar. Se tivesse parado e perdido a relação que tenho com a música, tinha dado em doido, porque sempre tive uma relação catártica com a música".

"Mesmo que em momentos de elevado stress seja difícil ligares-te à música dessa forma, descobri que sim, há uma ligação", continuou. "É verdade que existe a possibilidade de lidares com emoções traumáticas, e as tuas emoções podem ficar entorpecidas. A forma como te relacionas com o mundo torna-se difícil".

"É como se estivesses paralisado. Mas, porque continuei a trabalhar, porque continuei a ouvir música, nunca senti que isso acontecesse", rematou.