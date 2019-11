Os Pixies divulgaram um vídeo para 'Long Rider', tema presente em "Beneath the Eyrie", o seu novo álbum.

O vídeo age como homenagem a Desiree, antiga amiga da baixista Paz Lenchantin, que faleceu enquanto surfava.

'Long Rider' conta com a prestação da surfista Danica Elbertse, e foi gravado em 16mm no sul da Califórnia, com realização de Gilbert Trejo.

Em comunicado, a baixista explicou que o vídeo "é quase como se a Desiree tivesse tido um sonho antes de ir surfar naquela manhã, e dá a entender que, mesmo que ela soubesse o destino que a aguardava, teria encarado aquela onda à mesma".

Recorde-se que os Pixies passaram recentemente por Portugal, para um concerto no Campo Pequeno, no qual apresentaram ao vivo os temas de "Beneath the Eyrie".

Veja aqui o vídeo para 'Long Rider':