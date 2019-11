Kanye West voltou a ser polémico em nova entrevista à Big Boy TV, na qual expressa a sua opinião de que os afro-americanos foram alvo de "uma lavagem cerebral" durante anos.

"Quem diz isto é um homem livre. Os Democratas levaram-nos a votar neles com senhas de alimentação. Deram-nos armas nos anos 80, tiraram os nossos pais de casa, estão a fazer com que abortemos as nossas crianças. Não matarás", continuou.

O rapper, que lançou recentemente um novo álbum, "Jesus Is King", disse ainda não estar preocupado com possíveis críticas às suas declarações. "Só tenho medo de Deus", afirmou. "Ando nisto há 15 anos. Estou a dizer que Deus está a mostrar-vos que podem ter os vossos próprios pensamentos. Fui cancelado antes da 'cultura do cancelamento'".

Os últimos dias têm sido férteis no que às opiniões de Kanye dizem respeito: o músico confessou que quase esteve para abandonar o rap por se tratar de "música do diabo", garantiu ser "o maior artista de todos os tempos" e admitiu que é viciado em pornografia desde tenra idade.