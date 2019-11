A cantora Lily Allen e o ator David Harbour, de "Stranger Things", revelaram estar numa relação.

Os rumores corriam há alguns meses, e foram confirmados pelo casal com uma fotografia no Instagram, tirada no Disney World.

Harbour e Allen estarão juntos desde agosto, quando foram vistos a passear por Londres, cidade natal da autora de 'Smile'. Nas últimas semanas, fizeram várias aparições públicas em Nova Iorque.

Na foto, o ator está vestido como o "Monstro" de "A Bela e o Monstro", ao passo que Lily Allen é a Bela."O príncipe, a princesa e o parque de estacionamento", escreveu Harbour. Veja aqui: