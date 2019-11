Foram descobertas algumas cartas escritas por Prince nas quais o músico, falecido em 2016, deixa críticas muito duras a Katy Perry e Ed Sheeran.

Nessas cartas, Prince acusa a indústria musical de "tentar enfiar" ambos os músicos "pelas nossas goelas abaixo". "Não gostamos [deles] independentemente das vezes que tocarem" a sua música, conta.

As cartas fazem parte de um novo livro sobre o músico, intitulado "The Beautiful Ones" e lançado esta terça-feira. O livro foi editado por Dan Piepenbring, que estaria a trabalhar numa biografia de Prince ainda antes da morte deste.

"A quantidade de papel existente [nos arquivos de Prince] era surpreendente. Num dos quartos encontravas algo de 1979, e ao teu alcance algo de 2002", contou Piepenbring ao jornal Guardian.