Blaya e Conan Osiris publicaram a mesma foto no Instagram no passado sábado. Nela pode ver-se a cantora com os seios desnudados, e Conan Osiris a cobri-los com as suas mãos.

A cantora luso-brasileira limitou-se a apresentar a foto com emojis de uma sereia femimina e outra masculina. "Queria desejar bom sábado a toda a gente. O tempo está belíssimo, outras coisas é azar", escreveu o artista vencedor do Festival RTP da Canção. O somatório de 'likes' dos posts ascende a 60 mil.

Blaya atuou esta quarta-feira na sala La Cigale, em Paris (França). Conan Osiris estreia-se no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, a 12 de dezembro.