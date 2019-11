Os Tame Impala lançaram um novo single. 'It Might Be Time' é o novo avanço para "The Slow Rush", o quarto álbum de estúdio da banda australiana e o primeiro desde "Currents", de 2015.

O tema já se encontra disponível para escuta em todas as plataformas de streaming e mostra o lado mais pop da banda de Kevin Parker, que ao longo dos últimos anos tem trabalhado com nomes como Mark Ronson e Lady Gaga.

Ouça aqui 'It Might Be Time':