Dustin Schoenhofer, baterista dos norte-americanos Walls of Jericho, foi apanhado com quase 300kg de marijuana e 14 kg de óleo de haxixe no seu camião, durante uma viagem do Oregon ao Ohio.

O músico foi mandado parar pelas autoridades por ter ultrapassado o limite de velocidade, e estas descobriram a droga após uma revista ao veículo.

Diz a polícia que Dustin "não sabia que a marijuana estava no camião".

O músico foi detido sob uma fiança no valor de 45 mil dólares, e acusado de exportar marijuana e de posse e distribuição de substâncias controladas.

Dustin Schoenhofer é baterista dos Walls of Jericho desde 2004, tendo participado nos últimos três álbuns da banda metalcore.