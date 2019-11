Os Yes têm um concerto marcado, no dia 24 de abril do próximo ano, no Campo Pequeno, em Lisboa, anunciou a promotora Everything Is New.

A banda, que chega a Portugal depois de se ter tornado lendária durante os anos de ouro do rock progressivo, será, na ocasião, constituída por Steve Howe (guitarras), Alan White (bateria), Geoff Downes (teclados), Billy Sherwood (baixo e vocal), Jon Davison (vocal) e Jay Schellen (bateria).

O espectáculo terá duas partes: uma primeira com os temas clássicos, percorrendo 50 anos de carreira, e uma segunda com o reportório de “Relayer”, o sétimo álbum de estúdio, gravado quando Patrick Moraz substituiu Rick Wakeman nos teclados.

Os bilhetes estão à venda nos locais habituais a partir das 10 horas de 30 de outubro e têm os seguintes preços: plateia em pé - 30€, bancada - 30€, camarote 1ª - 32€, galeria 1ª - 24€ e mobilidade condicionada - 24€.