Meshuggah, Of Mice & Men e Bizarra Locomotiva são as mais recentes confirmações para o VOA – Heavy Rock Festival, que se realiza nos dias 2 e 3 de julho no Estádio Nacional, em Oeiras.

Os suecos Meshuggah juntam-se a System of a Down e Korn no cartaz do primeiro dia, 2 de julho, o mesmo acontecendo com os portugueses Bizarra Locomotiva. A 3 de julho, os Bring Me The Horizon recebem a companhia dos norte-americanos Of Mice & Men.

Formados no final dos anos 80, os Meshuggah regressam a Portugal depois de atuações no Vagos Open Air (em Aveiro, no ano de 2010), no Paradise Garage, em Lisboa, e no Hard Club, no Porto (em 2012).

Com duas décadas de carreira e sete álbuns, os Bizarra Locomotiva prosseguem o seu percurso na cena mais pesada nacional (o enfoque no industrial), liderados por Rui Sidónio (voz) e Miguel Fonseca (guitarra).

No espectro do metalcore, os Of Mice & Men (nome inspirado no romance homónimo de John Steinbeck) registarão no VOA a sua estreia em concertos no nosso país.

Os passes de 2 dias e os bilhetes para 2 de julho estão esgotados. Estão à venda bilhetes para o dia 3 de julho ao preço de €50,00.