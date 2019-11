Morrissey deu por terminada a sua digressão pela América do Norte com um concerto em Los Angeles, onde vestiu uma t-shirt com uma mensagem ofensiva para com o jornal britânico The Guardian.

O músico, note-se, tem sido um feroz crítico desse jornal, o qual acusa de estar empenhado numa "campanha de ódio" contra si".

Durante o encore do concerto, foi visível a mensagem de Morrissey para o jornal: “f... you”, uma das injúrias mais comuns em língua inglesa. O NME publicou algumas fotografias do músico com a t-shirt:

A mensagem de Morrissey surge após o The Guardian ter feito uma avaliação bastante negativa do seu último álbum, "California Son", e após ter criticado o apoio do músico ao For Britain, partido de extrema-direita britânico.