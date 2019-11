Lloyd Cole voltará a Portugal para dois concertos: 28 de abril de 2020 na Casa da Música, no Porto, e 29 de abril no Casino Estoril.

Os espetáculos percorrerão toda a carreira do músico inglês de 58 anos, partindo da estreia de 1984 com os Commotions, "Rattlesnake", até ao décimo segundo álbum a solo, "Guesswork", lançado em julho deste ano, com um tempero electro-pop. Nele Cole reencontra Blair Cohen, teclista dos Commotions, ou Fred Maher, baterista que tocou com Lou Reed.

Presença frequente nos palcos portugueses, Lloyd Cole é autor e intérprete de êxitos da pop britânica dos anos 80 e 90 como 'Perfect Skin', 'Brand New Friend', 'Lost Weekend', 'Jennifer She Said', 'No Blue Skies' e 'Like Lovers Do'.

Os bilhetes serão postos à venda a 30 de outubro.