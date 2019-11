O Lisbon Tattoo Rock Fest, evento que reúne profissionais e amantes de arte corporal de todo o mundo, regressa no final de novembro à Sala Tejo da Altice Arena para aquela que será a sua segunda edição.

O festival irá realizar-se nos dias 29 e 30 de novembro e 1 de dezembro e contou, em 2018, com cerca de 9 mil visitantes.

O festival irá contar com uma área exclusivamente dedicada ao body piercing, e ainda com workshops para profissionais e espetáculos musicais.

Entre os nomes confirmados estão os da banda punk hardcore nova-iorquina Madball, e ainda os Carnivore A.D., que assim se estrearão em Portugal.

O coletivo britânico The Fuel Girls também marcará presença, com um espetáculo de fogo e de expressão corporal. Brevemente, serão anunciados mais nomes no cartaz.

Os bilhetes encontram-se à venda nos locais habituais, a preços que vão dos 10 euros (diário) aos 25 euros (passe).