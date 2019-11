Kylie Jenner e Anastasia Karanikolaou recriaram um dos momentos mais icónicos da cultura pop do séc. XXI: o beijo entre Madonna e Britney Spears, na cerimónia dos MTV VMAs de 2003.

Kylie e Anastasia vestiram-se, inclusive, para o efeito, homenageando o famoso beijo numa festa de Halloween em Los Angeles.

A estrela de "Keeping Up with the Kardashians" partilhou, nas redes sociais, o vídeo do momento. Veja aqui: