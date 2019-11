Liam Gallagher passou pelo programa da BBC "Later... With Jools Holland" para interpretar 'The River', um dos seus últimos singles.

O ex-Oasis não esteve, contudo, sozinho: o seu filho, Gene, de apenas 18 anos, acompanhou-o na bateria.

Esta foi a primeira vez desde o fim dos Oasis, em 2009, que dois Gallaghers partilharam um palco.

'The River' faz parte do novo álbum a solo de Liam Gallagher, "Why Me? Why Not.", editado no passado dia 20 de setembro. O músico britânico irá agora apresentá-lo ao vivo numa digressão pelo Reino Unido, que se inicia a 11 de novembro, em Cardiff.

Veja aqui o vídeo da atuação: