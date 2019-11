Os Guns N' Roses deram um concerto em Oklahoma City, tendo surpreendido os fãs ao interpretar 'Dead Horse', tema presente em "Use Your Illusion I".

Foi a primeira vez que a banda norte-americana interpretou este tema desde 1993, segundo o website Setlist.fm.

No início do mês, em Wichita, os Guns N' Roses já haviam buscado um outro tema ao baú: 'Locomotive', presente em "Use Your Illusion II".

O grupo está prestes a pôr um ponto final na digressão "Not In This Lifetime...", que ao longo dos últimos três anos se tornou numa das mais rentáveis de sempre, suplantada apenas pelos U2 e por Ed Sheeran.

Veja os Guns N' Roses a interpretar 'Dead Horse', 26 anos depois: