O Melovaz, uma plataforma iraniana de streaming de música, está a ser alvo de várias críticas após ter sido forçado a retirar, com recurso a photoshop, imagens de mulheres de algumas capas de discos.

Entre as artistas afetadas estão nomes como Lana Del Rey, Lady Gaga, Beyoncé, Ariana Grande ou Taylor Swift, com resultados tão bizarros quanto cómicos.

Estas alterações às capas por parte do Melovaz têm a sua génese nas estritas leis do país, no que à censura diz respeito, e foram dadas a conhecer no Twitter por um fã.

Todas as mulheres que figuram nas capas dos seus próprios discos foram ocultadas, e em alguns casos a capa passou a figurar apenas o nome do álbum e da artista.

As canções em si não foram, no entanto, censuradas, Quanto ao Melovaz, ainda não comentou publicamente o sucedido.