Brian May esteve à conversa com a BBC Radio 2, onde explicou os motivos pelos quais os Queen nunca tocarão no festival de Glastonbury.

Em causa estão algumas divergências do guitarrista com o organizador do evento, Michael Eavis, em relação ao abate de texugos no Reino Unido.

O abate de texugos é permitido desde que numa área e espaço temporal específicos, tendo como objetivo final impedir a propagação da tuberculose bovina.

Há vários anos que May se tem insurgido contra esta prática, bem como contra a caça à raposa - comentários que levaram Eavis a dizer do guitarrista que este é "um perigo para a agricultura".

"O Michael Eavis tem-me insultado frequentemente, e eu não gosto disso. O que mais me chateia é que ele é a favor do abate de texugos, algo que considero uma tragédia e um crime desnecessário contra a natureza", afirmou Brian May.

"A não ser que as coisas mudem de forma radical, nunca tocaremos em Glastonbury".

No ano passado, Eavis revelou ter recebido uma carta do agente dos Queen, com o objetivo de ter a banda a tocar no festival. "Os Queen não são a nossa cena", comentou então o organizador.