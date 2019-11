Trent Reznor falou por fim sobre 'Old Town Road', tema de Lil Nas X que foi o grande sucesso rap do ano corrente, e que foi construído em torno de um sample de '34 Ghosts IV', dos Nine Inch Nails.

O líder da banda norte-americana admitiu que a canção é "inegavelmente orelhuda", e disse sentir-se "lisonjeado" pela utilização do sample em questão.

"Inicialmente, quando ouves a tua música ser transformada em outra coisa, sentes-te sempre estranho porque é algo que veio, de alguma forma, do teu íntimo", explicou, em entrevista à Rolling Stone.

O músico comparou, ainda, 'Old Town Road' à versão que Johnny Cash fez para 'Hurt'. "A música que se transformou no 'Old Town Road' não veio de um lugar tão íntimo quanto a 'Hurt', e eu recordo-me do que pensei quando fizemos a 'Hurt' e depois ouvi-a transformada noutra coisa. De início é estranho, mas ele fez um bom trabalho".

Apesar de Lil Nas X não ter pedido permissão para utilizar o sample, Reznor não se mostra indignado. "É na boa. Eu percebo como as coisas funcionam. Eles não disseram que não samplaram" '34 Ghosts IV', afirmou.

O músico disse então ao seu agente para "não ser um estorvo" ao rapper e à equipa deste. "Ainda não tinha ouvido a canção. Semanas mais tarde pensei, 'c'um caraças'", brincou.

Reznor explicou ainda o porquê de só agora se ter pronunciado sobre 'Old Town Road', que já foi nomeada para vários prémios.

"Os holofotes devem incidir sobre estes tipos", disse, referindo-se ao rapper. "Perguntaram-me se queria aparecer no vídeo. Senti-me lisonjeado, e não quero faltar ao respeito a ninguém, mas não sinto que deva fazer com que os holofotes recaiam sobre mim"

"Nunca pensei que estaria nos créditos da canção número um sei lá do quê, mas o mundo está repleto de situações estranhas. É lisonjeador. Mas não acho que deva dar-me uma palmadinha nas costas por isso", rematou.