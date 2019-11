Cerca de 10 mil fãs dos Queen, oriundos de 120 países, responderam a um apelo da banda para criarem novos videoclips para 'Bohemian Rhapsody', 'Don't Stop Me Now' e 'A Kind of Magic'.

Este "concurso" teve na sua génese a celebração do recorde batido por 'Bohemian Rhapsody', que se tornou no primeiro vídeo feito antes de 1990 a chegar aos mil milhões de visualizações no YouTube.

"Estou feliz por se terem juntado a nós. Sejam bem-vindos", afirmou o baterista Roger Taylor. O guitarrista Brian May foi mais longe: "É das coisas mais recompensadoras que pode acontecer a um artista: ver que o nosso trabalho inspirou gente de todo o mundo a criar as suas próprias performances, e a sua própria arte visual, é entusiasmante".



Cada tema teve direito a um vídeo distinto: no caso de ‘Bohemian Rhapsody’ a canção é interpretada por músicos e cantores anónimos; em ‘Don’t Stop Me Know’ foi pedido para que os fãs dançassem de acordo com as instruções de Polly Bennett, movement coach de Rami Malek; e, em ‘A Kind of Magic’, foi-lhes pedido que enviassem desenhos e animações, resultando num vídeo animado.

Veja aqui os três novos vídeos dos Queen: