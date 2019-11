Os nomes de Maisie Williams, Dua Lipa, Nicki Minaj, Sam Smith e Billie Eilish estão no topo da lista dos nomes mais perigosos de serem pesquisados na internet, revelou a McAfee, responsável pelo antivírus com o mesmo nome.

A empresa aconselhou os internautas a terem cuidado ao clicar em qualquer ligação que contenha os nomes destes artistas, pois podem ser redirecionados para páginas perigosas.

De todas as celebridades, a mais "perigosa" é a apresentadora de televisão britânica Caroline Flack, seguida por Maisie Williams e pelo comediante James Corden, que ficou em terceiro.

Segundo Raj Samani, cientista-chefe da McAfee, a vontade que as pessoas sentem de se manter a par com as novidades das celebridades leva-as a clicar em ligações suspeitas, a qualquer momento e aparelho.

"Os consumidores colocam essa velocidade e conveniência acima da segurança", explicou. "Os internautas têm de se assegurar que estão a navegar em conteúdo digital seguro, e protegido contra ameaças".

Veja aqui o top 10 dos nomes mais perigosos na internet: