Em entrevista à rádio Sirius XM, em 2014, Robert Smith listou quais são as suas canções preferidas dos anos 80 - o que resultou em uma playlist.

Desta lista fazem parte temas de bandas como os Depeche Mode ou os Joy Division, bem como de artistas como David Bowie ou Kate Bush.

Confira aqui a lista completa das 30 canções dos anos 80 preferidas pelo líder dos Cure, e ouça a playlist em baixo (não contém o tema dos My Bloody Valentine apontado pelo vocalista, pois não está disponível no Spotify):

ABC – ‘The Look of Love’

The Associates – ‘Tell Me Easter’s On Friday

Bananarama & Fun Boy Three – ‘It Ain’t What You Do It’s the Way That You Do It’

David Bowie – ‘Let’s Dance’

Kate Bush – ‘Cloudbusting’

Cocteau Twins – ‘Persephone’

Cristina – ‘Things Fall Apart’

D.A.F. – ‘Sex Unter Wasser’

Depeche Mode – ‘Personal Jesus’

Dinosaur Jr – ‘Freak Scene’

Echo and the Bunnymen – ‘The Killing Moon’

Peter Gabriel – ‘Red Rain’

The Human League – ‘Human’

The Jesus and Mary Chain – ‘Some Candy Talking’

Joy Division – ‘The Eternal’

Chaka Khan – ‘I Feel For You’

Madness – ‘Return of the Los Palmas Seven’

Mel and Kim – ‘Respectable’

My Bloody Valentine – ‘Lose My Breath’

New Order – ‘Everything’s Gone Green’

Yoko Ono – ‘Walking on Thin Ice’

The Pixies – ‘Gigantic’

The Pretenders – ‘Don’t Get Me Wrong’

Prince – ‘Starfish and Coffee’

Psychedelic Furs – ‘Heaven’

Siouxie and the Banshees – ‘Dear Prudence’

Soft Cell – ‘Tainted Love’

The Sugarcubes – ‘Birthday’

Suzanne Vega – ‘Small Blue Thing’

Tom Waits – ‘In the Neighborhood’