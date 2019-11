Após o concerto no Campo Pequeno, os Pixies partilharam uma fotografia do momento final do espetáculo, com a banda a agradecer ao público presente.

O conjunto de Black Francis regressou a Portugal para apresentar "Beneath the Eyrie", o seu novo álbum de estúdio, editado em setembro passado.

"O baixo pulsante de Paz Lenchantin e a guitarra crispante de Joey Santiago servem de antecâmara para o vociferar de Black Francis em 'Gouge Away', arranque algo inesperado", pode ler-se na reportagem da BLITZ.

"O que se segue é uma viagem pelos vários recantos da obra dos Pixies, polvilhando-se o alinhamento com a totalidade de “Beneath the Eyrie”, de 'On Graveyard Hill' a 'In the Arms of Mrs. Mark of Cain' (com intervalos sensatos), nunca deixando a balança pender demasiadamente para território da novidade, claramente aquele que a maioria dos cabelos grisalhos na plateia declaradamente não domina".

Antes do concerto, a banda partilhou também uma fotografia do Campo Pequeno: