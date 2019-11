Foram revelados novos detalhes acerca da morte de Scott Johnson, técnico de bateria dos Radiohead, que faleceu de forma trágica em 2012 quando parte do telhado de palco desabou sobre ele, num concerto da banda no Canadá.

Segundo os resultados de uma nova autópsia realizada ao seu corpo, Johnson morreu devido a "técnicas de construção inadequadas".

Um inquérito ao incidente realizado em Toronto, em abril, havia concluído que a morte do técnico foi "acidental", resultado que foi disputado pelos Radiohead.

Este segundo inquérito foi realizado em Doncaster, cidade-natal de Johnson, e contou com a presença do seu pai, Ken Johnson, do baterista dos Radiohead, Philip Selway, e do baterista dos Keane, Richard Hughes.

Para Nicola Mundy, o médico legista encarregue do caso, a morte do técnico deveu-se a "conselhos técnicos inadequados, juntamente com técnicas de construção inadequadas, o que levou ao colapso do telhado e à morte" de Scott Johnson.

"Daquilo que ouvi, o design e a construção [do palco] tinham deficiências gritantes".

O pai do técnico mostrou-se satisfeito com este resultado, e espera que, agora, "se perceba que existiu negligência", conforme explicou em declarações à ITV.