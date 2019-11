Os Moonspell deram ontem começo a uma extensa digressão europeia.

Até meados de dezembro, a banda portuguesa dará 50 concertos, tocando nos seguintes países: Alemanha, Holanda, França, Reino Unido, Espanha, Itália, Grécia, Turquia, Roménia, Croácia, Áustria, Bulgária, Eslováquia, Áustria, República Checa, Polónia, Letónia, Estónia, Finlândia, Suécia, Noruega, Dinamarca, Suíça e Luxemburgo.

Alguns dos concertos - em Helsínquia, Turku, Bucareste e Cracóvia - encontram-se já esgotados e o de Berlim foi transferido para uma sala de maior capacidade.

Em Portugal, os Moonspell tocam a 4 de novembro no Hard Club, no Porto, e a 5 de novembro no Capitólio, em Lisboa. Os bilhetes custam 25 euros.

Entretanto, em dezembro chega às lojas uma reedição de “Sin/Pecado”, o álbum de 1998 que regressa às lojas em digipack e vinil, pela Napalm Records, com a chancela da editora da banda, Alma Mater Records.



Mas ainda há mais notícias para os fãs dos Moonspell: a 31 de outubro, a biografia da banda, “Lobos que Foram Homens”, escrita por Ricardo S. Amorim, será lançada em inglês.

Em 2020, a banda de Fernando Ribeiro promete dar novidades quanto ao seu próximo álbum.