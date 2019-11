Com novo álbum "Jesus Is King" a poder chegar a qualquer altura (estava prometido para a meia-noite desta sexta-feira), Kanye West deu a primeira entrevista à rádio Beats 1.

O rapper, que revelou que irá lançar um outro álbum no dia de Natal - apropriadamente intitulado "Jesus Is Born" -, falou, entre outros assuntos, sobre a sua recente conversão ao Cristianismo. "Agora que estou ao serviço de Cristo, o meu trabalho é espalhar o evangelho, contar às pessoas o que Jesus fez por mim", afirmou.

"Houve uma altura em que contei o que a moda fez por mim, o que o [uísque] Hennessey fez por mim, mas agora quero contar o que Jesus fez por mim. Já não sou um escravo, agora sou um filho, um filho de Deus". Kanye não mostrou, no entanto, seguir os ensinamentos bíblicos à risca no que toca a mostras de humildade: "Sou, sem margem para dúvidas, o maior artista de todos os tempos", atirou. "Nem há discussão; é um facto. Que o maior artista de todos os tempos tenha posto um chapéu do Trump foi uma partida de Deus para todos os que são de esquerda".

O músico voltou também a garantir que, um dia, irá ser presidente dos Estados Unidos. "Há-de chegar esse dia, e eu irei lembrar-me de todos os fundadores que não tinham a capacidade de entender, culturalmente, o que estamos a fazer", disse.

Sobre o adiamento do álbum, o músico explicou esta sexta-feira num tweet que há detalhes nas misturas de algumas canções que ainda precisam de ser limados.