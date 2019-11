Os Coldplay divulgaram dois temas novos, incluídos no seu novo álbum, "Everyday Life".

O disco, que será editado no dia 22 de novembro, é precedido pelos singles 'Orphans' e 'Arabesque', este último com a colaboração do belga Stromae e de Femi Kuti.

"Everyday Life" conterá, ao todo, 16 faixas e os fãs poderão ouvir os Coldplay a tocar música nova ao vivo no próximo dia 2 de novembro, quando atuarem no programa de televisão Saturday Night Live.

Ouça aqui 'Orphans' e 'Arabesque':