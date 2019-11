Os Pixies regressam esta sexta-feira a Lisboa. A banda norte-americana irá reencontrar-se com os fãs portugueses no Campo Pequeno, com primeira parte assegurada pelos Blood Red Shoes. A abertura de portas está marcada para as 19h30, com o concerto dos Blood Red Shoes a iniciar-se às 20h30 e os Pixies a entrarem em cena após o fim da atuação da banda britânica.

O mote será a apresentação de "Beneath the Eyrie", o sétimo álbum de estúdio dos Pixies, editado em setembro deste ano. Os bilhetes para o concerto estão à venda por preços que vão dos 29 euros (galerias 2ª) aos 45 euros (bancada), os únicos disponíveis no momento de feitura desta notícia.

Na passada quarta-feira, a banda de Black Francis atuou no Sant Jordi Club, em Barcelona, com a revista online Binaural a relatar uma banda "com vontade de lutar". "Eles criam uma atmosfera estranha ao interpretar 'Debaser'; é como se a tua banda preferida do outro lado do Atlântico te ajudasse a conectares-te com o lado mais místico e exuberante da tua cultura", pode ainda ler-se.



Este foi o alinhamento do concerto dos Pixies em Barcelona, que ascende a 40 canções, uma prática corrente nesta digressão:

Cecilia Ann

St. Nazaire

Brick Is Red

There Goes My Gun

Crackity Jones

Isla de Encanta

Something Against You

Caribou

Los Surfers Muertos

Gouge Away

Bel Esprit

Break My Body

On Graveyard Hill

Wave of Mutilation

River Euphrates

Bone Machine

Long Rider

Monkey Gone to Heaven

Death Horizon

All the Saints

Ana

Here Comes Your Man

Mr. Grieves

Ready for Love

The Holiday Song

Nimrod's Son

Bird of Prey

Cactus

Vamos

This Is My Fate

Catfish Kate

Where Is My Mind?

Winterlong

Havalina

Silver Bullet

Wave of Mutilation

In the Arms of Mrs. Mark of Cain

Daniel Boone

Velouria

Debaser

"Beneath the Eyrie" é apresentado na íntegra, mas a maior parte do espetáculo é dedicado aos clássicos de final dos anos 80 e início dos 90, nomeadamente às canções mais sonantes de discos como "Surfer Rosa", "Doolittle" ou "Bossanova". Já o primeiro álbum lançado após o seu regresso, "Indie Cindy", de 2014 (o seu disco mais mal amado), foi completamente ignorado pela banda no alinhamento.

Antes do espetáculo em Lisboa, os Pixies deram ainda um concerto na sala La Riviera, em Madrid, na quinta-feira.

Veja aqui alguns momentos desta digressão europeia, captados por fãs:

A BLITZ entrevistou recentemente David Lovering, baterista da banda. "Enquanto banda, só nos preocupamos com o que fazemos, ou seja, gravar e tocar canções. Claro que os estúdios mudaram, com o digital e tal... Nos concertos, a única diferença é que hoje há ecrãs gigantes, o que significa que agora tenho de sorrir", contou.