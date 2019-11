Trent Reznor e Atticus Ross anunciaram o lançamento da banda-sonora da série "Watchmen", numa série de três volumes.

O primeiro volume será editado no dia 4 de novembro, seguido pelo segundo volume, a 25 do mesmo mês, e pelo terceiro, a 16 de dezembro.

Cada volume será editado em vinil, juntamente com artwork exclusivo, já sendo possível fazer a pré-encomenda através do website dos Nine Inch Nails.

Juntamente com este anúncio, Reznor e Ross partilharam uma versão longa do tema de encerramento de "Watchmen", que se estreou no canal HBO - disponível em Portugal - no passado domingo. Ouça aqui: