Os primeiros concertos da nova digressão de Madonna, que tiveram lugar num teatro de Brooklyn, em Nova Iorque, renderam mais de oito milhões e meio de euros.

Segundo números da Billboard, os 16 primeiros espetáculos da Madame X Tour foram vistos por cerca de 31 mil pessoas, no decurso de um mês. 274 euros foi o preço médio de um bilhete.

Esta digressão marca uma mudança no tipo de espetáculo que Madonna habitualmente dá; ao escolher apresentar-se por várias vezes na mesma sala, com capacidade para poucos milhares de pessoas, a norte-americana diz procurar estabelecer uma “conexão genuína” com o seu público.

Madonna irá atuar no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, a 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22 e 23 de janeiro de 202