Selena Gomez lançou esta quarta-feira um novo single, 'Lose You to Love Me', a sua primeira canção nova a solo desde 'Back to You', de 2018.

O tema fará parte do seu novo álbum de estúdio, que sucederá a "Revival", editado em 2015, e vem acompanhado pelo seu respetivo videoclip, realizado por Sophie Muller e filmado com um iPhone 11 Pro.

No entanto, o tema está a dar que falar por outros motivos; as críticas implícitas que a cantora faz a Justin Bieber, com quem manteve uma relação amorosa.

"Em dois meses, substituíste-nos. Como se fosse fácil", canta, referindo-se ao facto de, apenas dois meses após Bieber ter terminado o namoro com Selena, ter ficado noivo da sua atual esposa, Hailey Baldwin.

"Precisei de perder-te para encontrar-me. Esta dança estava a matar-me suavemente. Precisei odiar-te para amar-me", continua.

Hailey já reagiu, partilhando no seu Instagram o tema 'I'll Kill You', de Summer Walker - "Vou-te matar", em tradução literal.

No entanto, o website Just Jared avança que Hailey negou que essa publicação tenha sido uma indireta a Selena Gomez. "Parem com essa loucura. Não existe resposta", escreveu, num post entretanto apagado.