Nick Cave vai atuar a 19 de abril na Altice Arena, em Lisboa, antecipando o início da sua digressão europeia.



A promotora Everything Is New divulgou esta quinta-feira que os autores de “Ghosteen”, recentemente editado, chegam a Lisboa mais cedo, depois de ter anunciado dois concertos, a 22 e 23 de abril, no Campo Pequeno, também em Lisboa. Estas duas datas ficam sem efeito.

Os bilhetes são colocados à venda sexta-feira nos locais habituais, às 10 horas e custam 35 euros (balcão 2 e mobilidade condicionada), 55 euros (plateia em pé) e 60 euros (balcão 1).

Nick Cave e os Bad Seeds publicaram o álbum “Ghosteen” no início de outubro, sendo este o último episódio de uma trilogia iniciada com “Push the Sky Away”, em 2013. O grupo esteve pela última vez em Portugal em 2018, no festival NOS Primavera Sound, no Porto.